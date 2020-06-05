Ранее Associated Press со ссылкой на внутренние документы ВОЗ сообщило, что в самом начале эпидемии организация столкнулась с трудностями при получении информации о коронавирусе от Китая. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал такие сообщения не соответствующими действительности.
«Есть основания критиковать Китай. Ответственные лица там были слишком медлительными и слишком поздно сообщили информацию. Хуже всего, что им понадобилось много времени, чтобы сообщить о передаче [коронавируса] от человека к человеку… Другой вопрос, имело ли место умышленное сокрытие [информации]. Китай — большая страна с многими конкурирующими интересами, и не только между Пекином и провинциями», — заявила Брунтланн.
Она добавила, что ВОЗ с самого начала пыталась как можно скорее получить всю информацию, однако организации всегда остается лишь полагаться на прозрачность самих стран. При этом она считает, что нынешний глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус чрезмерно хвалил Китай, добиваясь от Пекина информации.