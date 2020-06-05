Бывшая гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и экс-премьер Норвегии Гру Харлем Брунтланн завила, что в начале пандемии коронавируса Китай затягивал с предоставлением информации о COVID-19. Она сказала об этом в интервью изданию Spiegel 5 июня

США гораздо легче использовать ВОЗ для злонамеренных целей, чем Китаю — Лавров © ТАСС/POOL | ТАСС/POOL | Перейти в фотобанк Чжао Лицзянь назвал такие сообщения не соответствующими действительности.

«Есть основания критиковать Китай. Ответственные лица там были слишком медлительными и слишком поздно сообщили информацию. Хуже всего, что им понадобилось много времени, чтобы сообщить о передаче [коронавируса] от человека к человеку… Другой вопрос, имело ли место умышленное сокрытие [информации]. Китай — большая страна с многими конкурирующими интересами, и не только между Пекином и провинциями», — заявила Брунтланн.

Она добавила, что ВОЗ с самого начала пыталась как можно скорее получить всю информацию, однако организации всегда остается лишь полагаться на прозрачность самих стран. При этом она считает, что нынешний глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус чрезмерно хвалил Китай, добиваясь от Пекина информации.