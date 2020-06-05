Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном жестко реагировать на попытки извне влиять на энергетическую политику двух стран. Об этом 5 июня сообщает belta.by

Белоруссия опровергла планы провести военные учения с НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк сказал Лукашенко.

Минск и Будапешт решили вместе давать на такие попытки адекватный, но жесткий ответ, продолжил политик.

«Белорусская сторона не допустит, чтобы кто-то извне пытался влиять на нашу энергетическую политику», — заверил Лукашенко и добавил, что эта политика будет ориентирована на безопасность и прозрачность.

Он также заявил о готовности принять экспертов МАГАТЭ и Евросоюза, которые убедятся, что Белорусская АЭС никому не угрожает.

В Венгрии при участии российской стороны реализуется проект по возведению двух новых энергоблоков АЭС «Пакш».

В Белоруссии атомная электростанция типа АЭС-2006 строится возле северо-западной границы, в 18 километрах от Островца Гродненской области. Президент соседней Литвы Гитанас Науседа называл проект современным Чернобылем.