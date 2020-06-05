Белоруссия не планирует совместных учений с Североатлантическим альянсом, и их проведение не представляется возможным в силу действующего со стороны НАТО ограничения. Об этом заявили в Минобороны республики, передает 5 июня РИА Новости

Украина и НАТО проведут совместные учения в Одессе © пресс-служба президента Украины говорится в письменном ответе Минобороны на запрос агентства.

Соглашение о безопасности (информации) между республикой и альянсом, по данным Минобороны, было подписано еще в 1995 году, но его вступление в силу блокируется альянсом.

Вместе с тем в ведомстве обратили внимание, что Белоруссия проводит совместные мероприятия боевой подготовки со странами-членами НАТО.

В декабре прошлого года Белоруссия выразила желание участвовать в военных учениях НАТО — пока в качестве наблюдателя. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс не видит каких-либо угроз со стороны Белоруссии и стремится к более тесному сотрудничеству с Минском.