«В настоящее время, исходя из уровня сотрудничества, проведение совместных учений с НАТО как организацией не планируется и в силу наличия действующего ограничения не представляется возможным», — говорится в письменном ответе Минобороны на запрос агентства.
Соглашение о безопасности (информации) между республикой и альянсом, по данным Минобороны, было подписано еще в 1995 году, но его вступление в силу блокируется альянсом.
Вместе с тем в ведомстве обратили внимание, что Белоруссия проводит совместные мероприятия боевой подготовки со странами-членами НАТО.
В декабре прошлого года Белоруссия выразила желание участвовать в военных учениях НАТО — пока в качестве наблюдателя. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс не видит каких-либо угроз со стороны Белоруссии и стремится к более тесному сотрудничеству с Минском.