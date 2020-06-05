В январе Вашингтон и Пекин подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения между странами. Согласно договоренностям, Китай в течение двух лет должен купить у США сельхозпродукцию и другие товары на $200 миллиардов. Вашингтон же отменил повышение пошлин на китайские товары.
«Чернила еще не высохли на этом соглашении, когда проникла эпидемия. Что происходит? Эпидемия просачивается из Китая. Что такое? Так что, наверное, я смотрю на эту сделку несколько иначе, чем три месяца назад… Я хотел бы ладить с Китаем. Не знаю, свершится ли это», — заявил Трамп.
Тем не менее, он подчеркнул, что это хорошая сделка и что Китай много покупает у США.
После начала пандемии коронавируса США обвинили КНР в сокрытии информации о COVID-19 и пообещали, что Пекин понесет за это наказание.