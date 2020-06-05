Президент США Дональд Трамп заявил, что после распространения коронавируса «иначе смотрит» на торговую сделку с Китаем, передает РИА Новости 5 июня

Два полюса после вируса. Противостояние США и Китая меняет мироустройство © AP, Andy Wong, File

«Чернила еще не высохли на этом соглашении, когда проникла эпидемия. Что происходит? Эпидемия просачивается из Китая. Что такое? Так что, наверное, я смотрю на эту сделку несколько иначе, чем три месяца назад… Я хотел бы ладить с Китаем. Не знаю, свершится ли это», — заявил Трамп.

Тем не менее, он подчеркнул, что это хорошая сделка и что Китай много покупает у США.

После начала пандемии коронавируса США обвинили КНР в сокрытии информации о COVID-19 и пообещали, что Пекин понесет за это наказание.