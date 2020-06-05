«Только вчера мы отчистили памятник Ивану Франко, как сегодня снова его разрисовали. Коммунальное предприятие наняло специализированную клининговую компанию, которая отчистила всю стелу, а уже на следующий день были обнаружены новые уродливые надписи», — говорится в сообщении.
Злоумышленников не поймали, потому что поблизости не было свидетелей или камер наблюдения. В соответствии с п. 2 статьи 298 УК Украины, умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия наказываются штрафом до ста пятидесяти необлагаемых минимумов оплаты труда, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.