В центре Львова неизвестные осквернили памятник Каменяру, написав на нем нецензурные слова. Об этом 5 июня сообщили в Facebook-сообществе «Горячая линия города Львова»

Охотники за металлом и вандалы изуродовали мемориал защитникам Днепропетровска © Facebook, Вячеслав Доценко

Злоумышленников не поймали, потому что поблизости не было свидетелей или камер наблюдения. В соответствии с п. 2 статьи 298 УК Украины, умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия наказываются штрафом до ста пятидесяти необлагаемых минимумов оплаты труда, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.