«Это был очень содержательный визит, который даст толчок нормандского формата… Эффективная имплементация договоренностей, достигнутых в прошлом году в Париже, должна открыть путь к проведению следующего саммита в Берлине», — отметил Зеленский.
Меркель заявила о поддержке изменений в работе Трехсторонней контактной группы, инициированных Украиной.
Зеленский поблагодарил Меркель за четкую и последовательную позицию о невозможности изменения формата G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины.