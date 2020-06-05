Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого стороны обсудили вопросы восстановления мира в Донбассе и, в частности, итоги рабочего визита украинской делегации в Германию 2 июня. Об этом сообщается на сайте президента Украины 5 июня

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