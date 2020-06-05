Житель Каховки Юрий Ляшенко попытался устроить акт самосожжения на митинге за отставку главы МВД Украины Арсена Авакова, чтобы выразить свой личный протест против действий полиции, которая, по его словам, лишила его семью жилья. Об этом 5 июня сообщает «Страна»

«Аваков — черт»: в ходе митинга под Радой сожгли полицейский «бобик» — видео ©

«15 марта 2019 года группа титушек, которых защищала полиция, залетела к нам в дом, напала на нас, вышвырнула нас, обобрали все до нитки. Все наше личное имущество. Осталось только то, что было на нас, и сбережения на карточке. Полиция крышует бандитов», — рассказал Ляшенко.

По его словам, он восемь месяцев обращался к полиции с требованием открыть уголовное производство по факту захвата имущества его семьи.

Он добавил, что уже поджигал себя под Радой в 2005 году. После этого было шесть судебных решений в пользу его семьи и все отобранное вернули. Но затем снова заложили дом и семья оказалась на улице. По словам Ляшенко, расследование по этому поводу не ведется.