По словам членов семьи Ляшенко, полицийские в сговоре с преступниками отобрали у них трехэтажный дом стоимостью около 30 млн гривен (около 75 млн рублей). После того как семья лишилась жилья, глава семейства два с половиной месяца пикетировал МВД и в течение целого года выходил протестовать к Офису президента.
«15 марта 2019 года группа титушек, которых защищала полиция, залетела к нам в дом, напала на нас, вышвырнула нас, обобрали все до нитки. Все наше личное имущество. Осталось только то, что было на нас, и сбережения на карточке. Полиция крышует бандитов», — рассказал Ляшенко.
По его словам, он восемь месяцев обращался к полиции с требованием открыть уголовное производство по факту захвата имущества его семьи.
Он добавил, что уже поджигал себя под Радой в 2005 году. После этого было шесть судебных решений в пользу его семьи и все отобранное вернули. Но затем снова заложили дом и семья оказалась на улице. По словам Ляшенко, расследование по этому поводу не ведется.