По словам посла Польши в Киеве Бартоша Цихоцки, даже после введения карантина большинство украинских заробитчан остались в Польше. Домой вернулись лишь 5%.
В настоящий момент в Польше на ее благо трудятся около миллиона украинцев.
По словам посла Польши в Киеве Бартоша Цихоцки, даже после введения карантина большинство украинских заробитчан остались в Польше. Домой вернулись лишь 5%.
В настоящий момент в Польше на ее благо трудятся около миллиона украинцев.
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