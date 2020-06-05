Польша приступила к онлайн-выдаче рабочих виз украинцам — СМИ
Польша приступила к онлайн-выдаче рабочих виз украинцам — СМИ
© РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк
По словам посла Польши в Киеве Бартоша Цихоцки, даже после введения карантина большинство украинских заробитчан остались в Польше. Домой вернулись лишь 5%.

В настоящий момент в Польше на ее благо трудятся около миллиона украинцев.

 