Шестьдесят процентов всех рабочих виз, которые Евросоюз выдал по всему миру, были польскими визами на Украине. Об этом 5 июня сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

Польша приступила к онлайн-выдаче рабочих виз украинцам — СМИ © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк Бартоша Цихоцки, даже после введения карантина большинство украинских заробитчан остались в Польше. Домой вернулись лишь 5%.

В настоящий момент в Польше на ее благо трудятся около миллиона украинцев.