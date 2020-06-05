В пятницу, 5 июня, у задания Верховной Рады Украины в Киеве весь день проходят протестные акции. Очередной такой пикет прошел под лозунгом «Я тебе не шуба», сообщают «Буквы»

Протестующие, которых набралось несколько десятков, потребовали запретить в стране производство меха, ссылаясь на соответсвующий закон о защите животных.

Собравшиеся растянули баннеры и плакаты с лозунгами: «Я тебе не шуба», «Мех — это убийство», «Выбирай прогресс» и другими.

«Аваков — черт»: в ходе митинга под Радой сожгли полицейский «бобик» — видео © Арсена Авакова. Участники митинга жгли файеры, а также перевернули привезенный ими старый полицейский УАЗ. Один из пришедших предпринял попытку самосожжения, но был вовремя остановлен.

Также свое мероприятие на этом же месте проводят представители сексуальных меньшинств, которые выступают против полицейского произвола.

Кроме того, параллельно с этим возле Киевской городской госадминистрации протестуют вкладчики банка «Аркада».