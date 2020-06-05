Киевский международный институт социологии провел опрос, который показал, что 46,1% украинцев считают, что страна движется к расколу, а 40,8% полагают, что Украина близка к объединению. Об этом 5 июня сообщается на сайте института

Порошенко в президентском рейтинге отстал от Зеленского уже больше чем вдвое — опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также 43,7% респондентов считают, что для Украины наиболее важна независимость и целостность границ, а 34,5% — благополучие ее граждан. В то же время, по мнению 49,1% опрошенных, государству важнее всего сейчас развивать экономику, а по мнению 29,6% — победить в войне.

Опрос проводился 26-30 апреля среди 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.