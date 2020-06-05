Кроме того, 47,3% опрошенных считают, что Украина превращается в современную страну, а 46% — что Украина не развивается и жизнь становится все более невыносимой. Оптимистические оценки преобладают в западных и центральных регионах страны, а пессимистические — в южных и восточных.
Также 43,7% респондентов считают, что для Украины наиболее важна независимость и целостность границ, а 34,5% — благополучие ее граждан. В то же время, по мнению 49,1% опрошенных, государству важнее всего сейчас развивать экономику, а по мнению 29,6% — победить в войне.
Опрос проводился 26-30 апреля среди 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.