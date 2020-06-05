Ранее полиция австралийского штата обратилась в Верховный суд, чтобы запретить проведение в Сиднее акций движения Black Lives Matter в поддержку погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда. По словам главы полиции штата Мика Фуллера, претензии властей к организаторам марша состоят в нарушении санитарных норм, принятых в рамках борьбы с коронавирусом.
Судья Десмонд Фаган счел «неразумным» разрешить проведение акции и удовлетворил ходатайство полиции.
«Я не умаляю важности проблем, и никто не будет отрицать их в нормальных условиях <…>, но мы говорим о ситуации кризиса здравоохранения… Все отказались от многого, чтобы победить вирус, — это лучший совет, который дали нам чиновники здравоохранения», — сказал он.
Протестная акция, которая состоялась в Канберре 5 июня, собрала не менее 2 тысяч человек. На 6 июня протесты, помимо Сиднея, также запланированы в Брисбене, Мельбурне и Аделаиде.