Верховный суд штата Новый Южный Уэльс запретил запланированные на 6 июня в Сиднее акции движения Black Lives Matter из-за высокой угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил телеканал 9 News 5 июня

«Или протесты прекращаются, или мы идем в суд»: в Австралии призывают отказаться от участия в акциях Black Lives Matter © REUTERS, Loren Elliott Джорджа Флойда. По словам главы полиции штата Мика Фуллера, претензии властей к организаторам марша состоят в нарушении санитарных норм, принятых в рамках борьбы с коронавирусом.

Судья Десмонд Фаган счел «неразумным» разрешить проведение акции и удовлетворил ходатайство полиции.

«Я не умаляю важности проблем, и никто не будет отрицать их в нормальных условиях <…>, но мы говорим о ситуации кризиса здравоохранения… Все отказались от многого, чтобы победить вирус, — это лучший совет, который дали нам чиновники здравоохранения», — сказал он.

Протестная акция, которая состоялась в Канберре 5 июня, собрала не менее 2 тысяч человек. На 6 июня протесты, помимо Сиднея, также запланированы в Брисбене, Мельбурне и Аделаиде.