Появились подробности смерти народного артиста России Кокшенова

«Умер Миша Кокшенов. Светлая память!» — написала Воропаева
В октябре 2017 года Кокшенов перенёс инсульт. Тогда актёру стало плохо на улице, и прохожие вызвали скорую помощь.
Он долго лечился в реабилитационном центре Подмосковья.
Кокшенов сыграл в фильмах «Аферисты», «Из жизни Фёдора Кузькина», «Ширли-мырли», «Самая обаятельная и привлекательная», «Маленькие трагедии», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода» и многих других. Всего в карьере артиста насчитывается 136 кинолент. Он также был режиссёром 15 проектов, продюсером и сценаристом.
В 2002 году Михаилу Кокшенову присвоили звание народного артиста России.