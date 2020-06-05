Появились подробности смерти народного артиста России Кокшенова

Советский и российский актер Михаил Кокшенов умер на 83-м году жизни. Об этом 5 июня сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook

Голые и серьезные. Сексуальный скандал в киевских театрах © СС0, Pixabay

В октябре 2017 года Кокшенов перенёс инсульт. Тогда актёру стало плохо на улице, и прохожие вызвали скорую помощь.

Он долго лечился в реабилитационном центре Подмосковья.

Кокшенов сыграл в фильмах «Аферисты», «Из жизни Фёдора Кузькина», «Ширли-мырли», «Самая обаятельная и привлекательная», «Маленькие трагедии», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода» и многих других. Всего в карьере артиста насчитывается 136 кинолент. Он также был режиссёром 15 проектов, продюсером и сценаристом.

В 2002 году Михаилу Кокшенову присвоили звание народного артиста России.