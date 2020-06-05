Вместе с протестующими возле Верховной Рады стояла глава партии «Голос» Кира Рудик, которая выступала за увольнение главы МВД Украины Арсена Авакова и даже зажгла дымовую шашку. Об этом 5 июня сообщает PavlovskyNews

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