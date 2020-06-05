«Украина вооружается». Неменский рассказал, почему Аваков останется главой МВД
«Украина вооружается». Неменский рассказал, почему Аваков останется главой МВД
© РИА Новости, Владимир Трефилов
«Я благодарна вам, что мы были единым голосом, который требует справедливости и единых правил для всех и того, чтобы мы жили безопасно в своей стране»,- заявила Рудик.

В это же время Аваков отчитывался перед депутатами в Раде.    