В документе отмечается готовность белорусской стороны к конструктивному диалогу.
Но для этого «Газпром» должен раскрыть «методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа», чтобы в Минске убедились, что она не противоречит законодательству республики.
Как дали понять в Минске, покупающие топливо компании «Белтопгаз», «Нафтан» и «Газпром трансгаз Беларусь» усомнились в калорийности поступающего к ним продукта, а именно от этого показателя зависит его стоимость.
Когда Минск получит все данные от «Газпрома», он все проверит и даст свою оценку, пообещали в Минэнерго Белоруссии.
Споры по поводу цен на газ между Минском и Москвой ведутся не один год. Сначала президент Белоруссии Александр Лукашенко требовал, чтобы им, как партнерам по Союзному государству, отпускали топливо по внутрироссийским тарифам. Затем устроил скандал из-за того, что в год 75-летия Победы над гитлеровской Германией Белоруссия платит за газ дороже, чем немцы. При этом на предложение российского лидера Владимира Путина по формированию единого энергетического рынка в рамках ЕАЭС Лукашенко не согласился.