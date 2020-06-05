Минск намерен проверить качество российского газа, чтобы получить возможность снизить стоимость поставок. Минэнерго Белоруссии уже направило соответствующее письмо «Газпрому», сообщает 5 июня belta.by

Удача Лукашенко. Как Белоруссия лавирует в нефтяном кризисе © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Но для этого «Газпром» должен раскрыть «методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа», чтобы в Минске убедились, что она не противоречит законодательству республики.

Как дали понять в Минске, покупающие топливо компании «Белтопгаз», «Нафтан» и «Газпром трансгаз Беларусь» усомнились в калорийности поступающего к ним продукта, а именно от этого показателя зависит его стоимость.

Когда Минск получит все данные от «Газпрома», он все проверит и даст свою оценку, пообещали в Минэнерго Белоруссии.

Споры по поводу цен на газ между Минском и Москвой ведутся не один год. Сначала президент Белоруссии Александр Лукашенко требовал, чтобы им, как партнерам по Союзному государству, отпускали топливо по внутрироссийским тарифам. Затем устроил скандал из-за того, что в год 75-летия Победы над гитлеровской Германией Белоруссия платит за газ дороже, чем немцы. При этом на предложение российского лидера Владимира Путина по формированию единого энергетического рынка в рамках ЕАЭС Лукашенко не согласился.