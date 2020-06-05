Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что итогом политики США на Ближнем Востоке стали «только смерти и разрушения», передает РИА Новости 5 июня

Вассерман объяснил, почему Трампу не удастся выполнить обещание по выводу войск с Ближнего Востока © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна «убираться с Ближнего Востока», поскольку играет там «деструктивную роль».

«Хотелось бы уточнить, какой американский проект последних двух десятилетий на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным? Не можем припомнить. Только смерти и разрушения стали итогом политики США в регионе», — сказала Захарова, добавив, что не исключает, что именно так Шенкер и видит итог «удачного проекта».

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов назвал заявление помощника госсекретаря США циничным и хамским.

«Американцы приходят на чужие земли часто незаконно и начинают войны. Мы же приходим, когда нас зовут, чтобы войны прекратить. Поэтому заявление Шенкера циничное и хамское, сделанное в угоду русофобским настроениям в стране. Но от этого оно не становится умнее и реалистичнее», — отметил сенатор.

Он отметил, что в геополитическом смысле речь должна идти о том, чтобы США «убрались из огромного числа географических точек, где они находятся, в том числе нередко против воли граждан этих стран».

Россия с 2015 года по просьбе официальных сирийских властей оказывает военную и иную помощь Сирии в борьбе с терроризмом и восстановлением страны. США находятся в Сирии без разрешения официальных властей.