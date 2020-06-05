Из-за пандемии коронавируса в Грузии с 21 марта по 22 мая действовал режим ЧП. В июне власти приступят к третьему этапу снятия ограничений, в рамках которого заработают магазины и кафе, посещать которые можно будет только в маске.
«Если у человека не будет маски или он нарушит правила ее использования, ему будет выписан денежный штраф в административном порядке в размере 50 лари. А для юридических лиц, которые не смогут обеспечить выполнение физическими лицами этих правил в закрытых публичных местах, предусмотрен штраф в размере 500 лари (11,4 тысячи рублей — ред.)», — сказал Оханашвили.
Закон будет обязывать людей носить маски и в общественном транспорте. Законодательная инициатива также предполагает штраф в размере 2 тысяч лари (45,8 тысячи рублей) для людей, которые нарушат режим самоизоляции или карантина. Юридическому лицу выпишут штраф в размере 10 тысяч лари (229 тысяч рублей).
Ранее портал European Best Destinations признал Тбилиси самым безопасным европейским городом для путешествий во время пандемии. В рейтинг также попал Батуми.