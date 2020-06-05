Парламент Грузии разработал пакет законодательных изменений, согласно которым человек, который не будет носить маску в закрытых помещениях, обязан заплатить штраф в 50 лари (1,1 тыс. рублей). Об этом 5 июня сообщил глава комитета по юридическим вопросам парламента Анри Оханашвили, передает агентство Новости-Грузия

Тбилиси был признан самым безопасным туристическим городом Европы в условиях пандемии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Если у человека не будет маски или он нарушит правила ее использования, ему будет выписан денежный штраф в административном порядке в размере 50 лари. А для юридических лиц, которые не смогут обеспечить выполнение физическими лицами этих правил в закрытых публичных местах, предусмотрен штраф в размере 500 лари (11,4 тысячи рублей — ред.)», — сказал Оханашвили.

Закон будет обязывать людей носить маски и в общественном транспорте. Законодательная инициатива также предполагает штраф в размере 2 тысяч лари (45,8 тысячи рублей) для людей, которые нарушат режим самоизоляции или карантина. Юридическому лицу выпишут штраф в размере 10 тысяч лари (229 тысяч рублей).

Ранее портал European Best Destinations признал Тбилиси самым безопасным европейским городом для путешествий во время пандемии. В рейтинг также попал Батуми.