Пользователи нашли объяснение словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, который, сравнив с хряком политика Валерия Цепкало, сказал о «мертворожденных поросятах»

Лукашенко сравнил с хряком своего оппонента на президентских выборах © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«Это уже совсем днище, наезд на Цепкало словами про "мертворожденных поросят" и никакущего хряка. То есть, по сути, гнусной отсылкой на то что его жена делала ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение — ред.). Это уже ниже плинтуса, ниже шуток про мамку и просто днище», — написал пользователь соцсети Влад Гаевский.

Сам Цепкало заявил, что слова Лукашенко вполне естественны. По его мнению, во время предвыборной кампании белорусы неоднократно станут свидетелями оскорблений и унижений.

Накануне Лукашенко сравнил своего потенциального оппонента на назначенных президентских выборах с хряком. Он вспомнил слова Цепкало о том, что когда-то глава государства вызывал доверие у матери оппозиционера благодаря знанию о том, сколько поросят рождается от свиноматки.

«Он просто не понимает, что количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависят от свиноматки. Это еще зависит и от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то будут мертворожденные поросята», — сказал Лукашенко.