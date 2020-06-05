По его словам, Россия — это искусственное образование, а народы, которые с ней связаны, к примеру, Ичкерия, никакого отношения к ней не имеют.
«Это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же, под пулеметами. Никто по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится… Мы должны также понимать, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни, — это 100%», — сказал Данилов.
По его мнению, Россия всю жизнь якобы имела внешнего врага. Сначала это якобы были США, НАТО, Грузия, а сейчас — Украина.