Глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что Россия всю жизнь имела внешнего врага, поскольку все время занимается выяснением отношений со своими странами-соседями. Об этом 4 июня он заявил в эфире «24 канала»

Животные ни при чем. Секретарь СНБО Данилов рассказал о секретной лаборатории в Ухане © Факти ICTV | Факти ICTV | Перейти в фотобанк

«Это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же, под пулеметами. Никто по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится… Мы должны также понимать, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни, — это 100%», — сказал Данилов.

По его мнению, Россия всю жизнь якобы имела внешнего врага. Сначала это якобы были США, НАТО, Грузия, а сейчас — Украина.