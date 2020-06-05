Члены муниципального совета Миннеаполиса заявили о планах «демонтировать» городской департамент полиции, сотрудник которого обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом член совета и сын генпрокурора штата Миннесота Иеремия Эллисон сообщил в своем Twitter-аккаунте 4 июня

Демократы хотят ограничить возможности Трампа по применению закона «эпохи рабства» о восстаниях © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк Джорджа Флойда от рук полицейских, которые использовали при его задержании жесткий удушающий прием. После начала беспорядков были уволены четыре полицейских, одного из них обвинили в убийстве, а остальных в пособничестве.

«Мы собираемся демонтировать департамент полиции Миннеаполиса. Когда мы это сделаем, мы не будем склеивать его обратно. Мы кардинально переосмыслим подход к общественной безопасности», — написал Эллисон.

Глава совета Лайза Бендер подтвердила эти планы.

«Да, мы демонтируем департамент полиции Миннеаполиса и заменим его новой революционной моделью общественной безопасности», — отметила она.

Yes. We are going to dismantle the Minneapolis Police Department and replace it with a transformative new model of public safety. https://t.co/FCfjoPy64k — Lisa Bender (@lisabendermpls) June 4, 2020

Каким именно образом муниципалитет намерен «демонтировать» департамент полиции, не уточняется. По данным газеты Star Tribune, в пятницу, 5 июня, в горсовете состоится голосование по первому пакету реформ в полицейском ведомстве.