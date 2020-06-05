Волна протестов прокатилась по штатам США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, которые использовали при его задержании жесткий удушающий прием. После начала беспорядков были уволены четыре полицейских, одного из них обвинили в убийстве, а остальных в пособничестве.
«Мы собираемся демонтировать департамент полиции Миннеаполиса. Когда мы это сделаем, мы не будем склеивать его обратно. Мы кардинально переосмыслим подход к общественной безопасности», — написал Эллисон.
Глава совета Лайза Бендер подтвердила эти планы.
«Да, мы демонтируем департамент полиции Миннеаполиса и заменим его новой революционной моделью общественной безопасности», — отметила она.
Yes. We are going to dismantle the Minneapolis Police Department and replace it with a transformative new model of public safety. https://t.co/FCfjoPy64k— Lisa Bender (@lisabendermpls) June 4, 2020
Каким именно образом муниципалитет намерен «демонтировать» департамент полиции, не уточняется. По данным газеты Star Tribune, в пятницу, 5 июня, в горсовете состоится голосование по первому пакету реформ в полицейском ведомстве.