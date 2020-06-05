Шокирующий инцидент произошел в городе Кременчуге Полтавской области, сообщается 4 июня на сайте Нацполиции Украины

Масштабный поджог. Ночью в Киеве пылали магазины

Пострадавшая получила ожоги, несовместимые с жизнью, а сотрудникам Госслужбы по ЧС пришлось тушить загоревшийся павильон.

Злоумышленника оперативно задержали на месте прибывшие полицейские. Мотив его поступка неизвестен. Установлено лишь, что погибшая была его бывшей женой. Заведено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».