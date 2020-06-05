Трагедия развернулась среди бела дня в небольшом магазине косметики и бытовой химии. В разгар торговли в помещение зашел мужчина, облил женщину-продавца воспламеняющейся жидкостью и хладнокровно поджег ее.
Пострадавшая получила ожоги, несовместимые с жизнью, а сотрудникам Госслужбы по ЧС пришлось тушить загоревшийся павильон.
Злоумышленника оперативно задержали на месте прибывшие полицейские. Мотив его поступка неизвестен. Установлено лишь, что погибшая была его бывшей женой. Заведено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».