«Вызывает изумление степень наглости инициатора законопроекта сенатора Теда Круза, который назвал газопровод "критической угрозой национальной безопасности США". Где Балтика и где США? При чём здесь национальная безопасность Штатов? Если только не понимать под этим коммерческие интересы США», — отметил политик.
И потому отношение к этим санкционным угрозам остаётся неизменным — «они незаконны с юридической точки зрения, и они циничны во всех остальных», подчеркнул Косачев.
По словам сенатора, реакция России, если законопроект будет принят, останется прежней — «действовать по нашим планам, согласованным с партнерами в Германии и других странах-членах ЕС, участвующих в проекте».
Накануне группа сенаторов США внесла законопроект, предлагающий вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке «Северного потока-2».