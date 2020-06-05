Россия продолжит строительство «Северного потока-2», осуществляя проект вместе со своими европейскими партнёрами, санкционные угрозы со стороны США незаконны. Об этом 4 июня заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, передает РИА Новости

В США придумали, как затормозить строительство «Северного потока-2» © Nord Stream 2/Axel Schmidt отметил политик.

И потому отношение к этим санкционным угрозам остаётся неизменным — «они незаконны с юридической точки зрения, и они циничны во всех остальных», подчеркнул Косачев.

По словам сенатора, реакция России, если законопроект будет принят, останется прежней — «действовать по нашим планам, согласованным с партнерами в Германии и других странах-членах ЕС, участвующих в проекте».

Накануне группа сенаторов США внесла законопроект, предлагающий вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке «Северного потока-2».