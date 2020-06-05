Демократы сената США внесли 5 июня законопроект об ограничении президентской власти в применении закона о восстаниях 1807 года. Об этом говорится в заявлении автора законопроекта демократа Ричарда Блюменталя, передает «Интерфакс»

Америка в огне: Трамп и демократы могут, но не хотят прекратить беспорядки © AP, Alex Brandon Дональд Трамп заявил, что может прибегнуть к помощи военных, если местные чиновники в городах и штатах США не смогут подавить протесты и беспорядки, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

«Президент Трамп пригрозил использовать закон эпохи рабства, чтобы заглушить призывы к справедливости от тысяч американцев, протестующих против многовекового расистского угнетения. Я предлагаю срочно провести необходимые реформы, чтобы обеспечить контроль и подотчетность широкой, практически неограниченной власти президента. Если президент использует военную силу против американцев у себя дома, Конгресс должен потребовать, по крайней мере, тех же проверок, которые сопровождают применение силы в отношении противников за рубежом», — заявил Блюменталь.

Законопроект предполагает, что президент США должен будет получить одобрение Конгресса, прежде чем использовать закон о восстаниях. Кроме того, он предлагает ограничить срок использования закона 14 днями, если только законодатели не примут резолюцию о его продлении.

Законопроект также запрещает американским военным принимать участие в обыске, захвате, аресте или подобной деятельности, если только они специально не наделены такими полномочиями в соответствии с законом.