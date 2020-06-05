Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал сограждан не принимать участия в массовых акциях протеста в поддержку погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда, а полиция штата Новый Южный Уэльс обратилась в Верховный суд, чтобы запретить проведение 6 июня в Сиднее акций движения Black Lives Matter. Об этом сообщил телеканал ABC 5 июня

«Конец диктатуры». Афроамериканский активист рассказал, чего добиваются участники протестов в США © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Моррисон призвал австралийцев пересмотреть свои планы из-за угрозы распространения коронавируса в ходе массовых мероприятий.

«Наше послание совершенно ясно: риски для здоровья среди таких больших скоплений людей реальны. Давайте найдем лучший способ выразить свои чувства», — заявил он.

Глава полиции Нового Южного Уэльса Мик Фуллер также подчеркнул, что претензии властей к организаторам марша состоят в нарушении санитарных норм, принятых в рамках борьбы с коронавирусом. Он сообщил, что предыдущие акции начинались с заявки на 50 человек, но затем число участников увеличивалось до 10 тысяч.

«Единственные варианты были такие: или протестующие прекращают протестовать, или мы переносим разбирательство в Верховный суд. Мы обратились в суд, поскольку не верим, что протесты могут проходить безопасным образом», — заявил он.

В США после гибели Флойда проходят массовые выступления. В ряде городов эти протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие.