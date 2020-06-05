Утром 5 июня сотни демонстрантов прошли к зданию парламента Австралии в знак протеста против расовой несправедливости. Также протесты против жестокости полиции и в поддержку коренных австралийцев запланированы на 6 июня в крупнейших городах страны.
Моррисон призвал австралийцев пересмотреть свои планы из-за угрозы распространения коронавируса в ходе массовых мероприятий.
«Наше послание совершенно ясно: риски для здоровья среди таких больших скоплений людей реальны. Давайте найдем лучший способ выразить свои чувства», — заявил он.
Глава полиции Нового Южного Уэльса Мик Фуллер также подчеркнул, что претензии властей к организаторам марша состоят в нарушении санитарных норм, принятых в рамках борьбы с коронавирусом. Он сообщил, что предыдущие акции начинались с заявки на 50 человек, но затем число участников увеличивалось до 10 тысяч.
«Единственные варианты были такие: или протестующие прекращают протестовать, или мы переносим разбирательство в Верховный суд. Мы обратились в суд, поскольку не верим, что протесты могут проходить безопасным образом», — заявил он.
В США после гибели Флойда проходят массовые выступления. В ряде городов эти протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие.