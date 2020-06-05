«"Нафтогаз" выражает благодарность сенаторам и другим друзьям Украины в Соединенных Штатах, которые в прошлом году способствовали принятию PEESA (Закон о защите европейской энергетической безопасности — ред.), а сейчас представили законопроект об уточнении этого закона. Как и в процессе принятия PEESA в 2019 году, "Нафтогаз" смог предоставить представителям конгресса и ключевым лицам в администрации президента (Дональда — ред.) Трампа важную информацию о способности России завершить "Северный поток 2», — говорится в материале.
В компании также считают, что безотлагательное принятие данного законопроекта может окончательно остановить реализацию проекта «Северный поток 2».
Законопроект о санкциях против «Северного потока 2» ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.