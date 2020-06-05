Украинский «Нафтогаз» поблагодарил американских сенаторов за законопроект, которым предлагается ввести санкции против «Северного потока 2». Об этом 4 июня сообщила пресс-служба компании

В США придумали, как затормозить строительство «Северного потока-2» © Nord Stream 2/Axel Schmidt говорится в материале.

В компании также считают, что безотлагательное принятие данного законопроекта может окончательно остановить реализацию проекта «Северный поток 2».

Законопроект о санкциях против «Северного потока 2» ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.