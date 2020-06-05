Тбилиси вошел в топ-20 и был признан самым безопасным европейским городом для путешествий во время пандемии. Рейтинг опубликовал портал European Best Destinations

Грузия не откроет границы для туристов из Армении из-за показателей заболеваемости COVID-19 © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Помимо Тбилиси, в рейтинг также вошел грузинский черноморский город Батуми, который занял 7-ю позицию в списке направлений, «наименее задетых вирусом COVID-19».

По словам премьер-министра Георгия Гахарии, включение сразу двух грузинских городов в ТОП-20 туристических маршрутов, является заслугой врачей, полиции и рядовых граждан, большинство из которых проявили высокую ответственность в период чрезвычайного положения.

«Мы смогли добиться результата, которого не достигли экономически более сильные страны, в которых и общество считается более организованным и дисциплинированным. Но следует продолжить эффективный контроль заболевания, чтобы сохранить статус безопасной страны», — заявил глава правительства, передает «Независимая газета».

При этом он признал, что, давая разрешение на возобновление деятельности магазинов, ресторанов, кафе, правительство идет на определенный риск, но делает это для спасения экономики.

Тройку «самых безопасных» городов, помимо Тбилиси, составили Корфу (Греция) и Цавтат (Хорватия). Также в списке оказались города таких стран, как Португалия, Румыния, Черногория, Австрия, Словения, Мальта, Латвия, Литва, Польша и Финляндия.