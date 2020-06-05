Политолог Озимко: Трамп - харизматичный политик с эксцентричными манерами. И это многое объясняет
Политолог Озимко: Трамп - харизматичный политик с эксцентричными манерами. И это многое объясняет
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Видеоролик от 3 июня был удален «в ответ на сообщение правообладателя авторских прав». Штаб Трампа разместил ссылку на видео на хостинге YouTube.

«Twitter и Джек (гендиректор Twitter Джек Дорси — ред.) подвергли цензуре это возвышенное и призывающее к единению послание президента Дональда Трампа после трагедии с Джорджем Флойдом. СМИ отказались освещать это выступление», — говорится в сообщении.

В ролике продолжительностью около четырех минут президент США предупреждает об «угрозе насилия и анархии», исходящей от «радикальных левацких группировок». На видео кадры беспорядков и грабежей сменяются кадрами полицейских, братающихся с гражданским населением, и уборки мусора на улицах.

«Данный случай является очередным напоминанием того, что Twitter устанавливает правила по собственному усмотрению», — заявил официальный представитель штаба президента Эндрю Кларк газете Hill, назвав удаление видео «эскалацией двойных стандартов».

Ранее администрация Twitter пометила запись Трампа о беспорядках в США как нарушающую запрет на оправдание насилия. В своем сообщении президент США назвал участников погромов бандитами и предупредил, что в случае «любых сложностей» федеральные власти США возьмут ситуацию под свой контроль. Он также процитировал ставшую крылатой фразу одного американского полицейского о том, что, «когда начинаются грабежи, начинается и стрельба».

Массовые протесты и беспорядки во многих штатах США начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Флойда от рук полицейских, которые использовали при его задержании жесткий удушающий прием.