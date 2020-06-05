Претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало 4 июня заявил, что не слышал прозвучавшего в его адрес сравнения с хряком со стороны действующего главы государства Александра Лукашенко, однако считает, что такое поведение лидера страны вполне естественно, передает портал «Белорусские новости»

Лукашенко сравнил с хряком своего оппонента на президентских выборах © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«Но я как раз и иду в эту кампанию для того, чтобы из политической жизни Белоруссии изъять заносчивость, изъять грубость, изъять высокомерие, изъять то, что мы видим на протяжении достаточно продолжительного периода времени», — сказал Цепкало.

Политик считает, что даже в ситуации, когда гражданин взаимодействует с чиновником самого низкого уровня, он не должен сталкиваться с хамским и грубым отношением к себе.

Накануне Лукашенко сравнил своего потенциального оппонента на назначенных на 9 августа президентских выборах с хряком. Он вспомнил слова Цепкало о том, что когда-то глава государства вызывал доверие у матери оппозиционера благодаря знанию о том, сколько поросят рождается от свиноматки.

«Он просто не понимает, что количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависят от свиноматки. Это еще и зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то будут мертворожденные поросята», — сказал Лукашенко.