Пользователи высмеяли в соцсетях президента Украины Владимира Зеленского, который 4 июня в ходе визита в Хмельницкую область пострелял из лука в мишень с изображением кабана

«Не убил — уже хорошо». Владимир Зеленский устроил стрельбу в Хмельницкой области © Facebook, скриншот видео Офиса президента

Пользователи раскритиковали поведение Зеленского.

«Год назад по фонтанам бегал, теперь из лука стреляет. Клоун», «Ему же нечего делать, вот и стреляет из лука!», «Зеленскому лишь бы пиариться, а не делами государственными заниматься», «Не царское дело — страной править, царское дело — потешиться», — написали они.

Кроме того, некоторые увидели в изображении кабана аллюзию на бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Все ждали, что этот кабан — это Порошенко, а Зеленский сам в него превращается, как бы сам себе ногу не подстрелил», «В качестве мишени была свинья. Это очень тонкий намек на Порошенко?» — отметили пользователи.