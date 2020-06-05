Глава Украины долго целился и попал в ногу нарисованного животного.
Пользователи раскритиковали поведение Зеленского.
«Год назад по фонтанам бегал, теперь из лука стреляет. Клоун», «Ему же нечего делать, вот и стреляет из лука!», «Зеленскому лишь бы пиариться, а не делами государственными заниматься», «Не царское дело — страной править, царское дело — потешиться», — написали они.
Кроме того, некоторые увидели в изображении кабана аллюзию на бывшего президента Украины Петра Порошенко.
«Все ждали, что этот кабан — это Порошенко, а Зеленский сам в него превращается, как бы сам себе ногу не подстрелил», «В качестве мишени была свинья. Это очень тонкий намек на Порошенко?» — отметили пользователи.