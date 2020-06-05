В соответствии с документом под американские ограничения попадают любые суда, участвующие в прокладке труб для проекта. Помимо этого, санкции коснутся тех компаний, которые обеспечивают страховку судов, их техническое обслуживание, установку на них специального оборудования.
Также под санкции может попасть любая специализированная организация, которая сертифицирует газопровод после завершения его строительства.
В сообщении Баррассо говорится и об ограничениях в отношении портов, обслуживающих задействованные в проекте суда. Однако в самом тексте законопроекта порты не упоминаются.
Ограничения предлагается ввести в силу задним числом с декабря прошлого года.
Баррассо заявил, что в сенате будут предпринимать все для того, чтобы помешать России завершить проект, который он охарактеризовал как «ловушку для Европы».
В свою очередь, сенатор от Демократической партии Джинн Шейхин заявила, что прежний законопроект, который был создан ею в соавторстве с Тедом Крузом, «был чрезвычайно эффективен».
«Мы должны быть уверены, что Россия не будет незаметно расширять свое враждебное влияние в Европе. «Северный поток-2» угрожает Украине, энергетической независимости Европы и позволяет России наживаться на наших союзниках», — считает Шейхин.
Если законопроект будет когда-либо принят и подписан президентом США, санкции будут введены также против иностранных физлиц и организаций, которые предоставляли услуги по тестированию, проведению инспекций или сертификации, связанными с эксплуатацией газопровода «Северный поток-2».
Санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», США ввели в декабре 2019 года. Они предполагают, что американские счета компаний, подпадающих под ограничения, будут заблокированы, их представителям также не разрешат въезжать в США. Круз также был одним из сенаторов, который направил письмо швейцарской Allseas (занималась прокладкой труб «Северного потока-2») с требованием прекратить все работы по строительству, иначе ее ожидает «фатальный крах». Allseas приостановила работы.
На тот момент оставалось проложить 160 км газопровода. Российские власти говорили, что достроить «Северный поток-2» можно своими силами. По словам главы Минэнерго Александра Новака, выполнить такие работы под силу судну «Академик Черский».
Сейчас «Академик Черский» и трубоукладочная баржа «Фортуна» стоят в немецком порту Мукран, который является логистическим центром для Nord Stream 2. Оператором порта является компания Fährhafen Sassnitz GmbH.