В четверг, 4 июня, президент Александр Лукашенко заявил, что российские олигархи хотят привести к власти в Белоруссии радикальную оппозицию.
По словам собеседника издания, Лукашенко в предвыборной борьбе использует риторику отстаивания независимости страны.
«Лукашенко уже более 10 лет поднимает эти вопросы, и более того, именно так воспринимается в обществе. Среди белорусской оппозиции многие еще в конце нулевых годов согласились поддерживать Лукашенко именно потому, что видели в нем главного гаранта защиты белорусского суверенитета и независимости от России. Это его старый политический имидж», — рассказал Олег Неменский.
Политолог добавил, что такие выпады не новы, они звучат постоянно на протяжении многих лет и оказать качественно новое влияние на отношения России и Белоруссии не могут.
Полностью интервью можно прочитать здесь.