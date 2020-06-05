Во время избирательной кампании Александр Лукашенко сделает акцент на том, что именно он является настоящим создателем современной Белоруссии и ее главным защитником. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сотрудник Центра украинистики и белорусистики Олег Неменский

Неменский об обвинениях в адрес российских олигархов: Лукашенко накануне выборов использует имидж защитника Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко заявил, что российские олигархи хотят привести к власти в Белоруссии радикальную оппозицию.

По словам собеседника издания, Лукашенко в предвыборной борьбе использует риторику отстаивания независимости страны.

«Лукашенко уже более 10 лет поднимает эти вопросы, и более того, именно так воспринимается в обществе. Среди белорусской оппозиции многие еще в конце нулевых годов согласились поддерживать Лукашенко именно потому, что видели в нем главного гаранта защиты белорусского суверенитета и независимости от России. Это его старый политический имидж», — рассказал Олег Неменский.

Политолог добавил, что такие выпады не новы, они звучат постоянно на протяжении многих лет и оказать качественно новое влияние на отношения России и Белоруссии не могут.

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