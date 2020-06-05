Весь процесс, который идет в Нагорном Карабахе с начала 90-х годов прошлого века, показывает, что силового варианта решения карабахской проблемы нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран Кавказа Александр Искандарян

Александр Искандарян: Заявление Пашиняна о катастрофе в Армении с коронавирусом — это просто эмоции © Sputnik /Asatur Yesayants

«У нас есть примеры такого рода конфликтов, когда согласия между сторонами нет, а при этом стрельбы тоже нет. Например, Тайвань. В принципе можно прийти к этому. Но на сегодняшний день, боюсь, рад был бы ошибиться, что, как я исключаю широкомасштабную войну или она мне кажется маловероятной, также мне кажется маловероятным и урегулирование конфликта мирным путем», — считает политолог.

В среднесрочной перспективе текущая ситуация в Нагорном Карабахе с периодическими обстрелами будет сохраняться, считает Александр Искандарян.

Полностью интервью можно прочитать здесь.