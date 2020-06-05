Эксцессы, стрельба на линии соприкосновения, причем это может быть как граница Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном, так и граница Армении с Азербайджаном, происходили и происходят, рассказал собеседник издания.
«У нас есть примеры такого рода конфликтов, когда согласия между сторонами нет, а при этом стрельбы тоже нет. Например, Тайвань. В принципе можно прийти к этому. Но на сегодняшний день, боюсь, рад был бы ошибиться, что, как я исключаю широкомасштабную войну или она мне кажется маловероятной, также мне кажется маловероятным и урегулирование конфликта мирным путем», — считает политолог.
В среднесрочной перспективе текущая ситуация в Нагорном Карабахе с периодическими обстрелами будет сохраняться, считает Александр Искандарян.
Полностью интервью можно прочитать здесь.