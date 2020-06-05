Президент Белоруссии Александр Лукашенко напрасно заявляет о финансировании оппозиции в республике российскими олигархами, сказал экс-депутат Государственной Думы РФ, политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру

Он выразил сомнения в том, что российские олигархи могут самостоятельно принимать участие в финансировании белорусской оппозиции.

«Они могут принимать участие в чем-то таком только по согласованию с российской властью, но представить себе, что российская власть хочет подорвать позиции Александра Лукашенко в Белоруссии, я не могу», — подчеркнул эксперт.

Американская агентура в Минске подталкивает Лукашенко на путь Януковича — Марков © РИА Новости, Нина Зотина

Он полагает, что российская власть скрепя сердце поддерживает Лукашенко как неудобного, но союзника.