Протесты черного населения в США вспыхнули после того, как в Миннеаполисе (штат Миннесота) из-за жестокого обращения полицейских погиб темнокожий Джордж Флойд.
«У демократов с черными элитами есть договор о том, что демократы их «крышуют», а те обеспечивают им голоса избирателей. Мэр Миннеаполиса не мог разгонять протестующих на улицах города, потому что он и его партия потеряли бы голоса избирателей», — объяснил собеседник издания.
Президент Дональд Трамп активно использует положение, в котором находятся демократы относительно протестующих, отыгрывая образ радетеля за закон и порядок в США, и привлекает тем самым себе голоса белых избирателей.
Полностью интервью можно прочитать здесь.