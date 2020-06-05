В ряде американских городов местные демократические власти поддерживают протестующих, потому что черный электорат — это электорат Демократической партии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

Политолог Мирзаян: Для России Трамп остается лучшим кандидатом в президенты США © РИА Новости, Нина Зотина Джордж Флойд.

«У демократов с черными элитами есть договор о том, что демократы их «крышуют», а те обеспечивают им голоса избирателей. Мэр Миннеаполиса не мог разгонять протестующих на улицах города, потому что он и его партия потеряли бы голоса избирателей», — объяснил собеседник издания.

Президент Дональд Трамп активно использует положение, в котором находятся демократы относительно протестующих, отыгрывая образ радетеля за закон и порядок в США, и привлекает тем самым себе голоса белых избирателей.

Полностью интервью можно прочитать здесь.