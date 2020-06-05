Во Франции на фоне экономической ситуации и автоматизации производства, больше всего страдает неквалифицированная рабочая сила, которую составляют выходцы из бывших колоний в Алжире, Тунисе, Марокко. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Политолог Абзалов: Для России Трамп лучше Байдена. Но только потому, что для него это последний срок © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Во Франции при выходе из коронавируса больше всего занятости потеряли именно граждане, которые работали в общепите, сфере услуг или фитнес-центрах. Эти отрасли связаны в основном с миграционной составляющей. Плюс нужно понимать политическую составляющую. Люди потеряли работу, просто устали сидеть, и все это вызвало массовые протесты», — рассказал Дмитрий Абзалов.

Так же, как и в США, во Франции протестующие громили магазины дорогостоящих брендов. Здесь присутствует элемент экономического протеста, который ложится на очень хорошую почву коронавируса.

Кроме того, позиция Эммануэля Макрона достаточно слаба. Ранее он пытался провести достаточно сложные социальные реформы и столкнулся как раз с серьезным давлением со стороны «желтых жилетов».

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