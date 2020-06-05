По его словам, если раньше расовые бунты в 1960-х годах ограничивались в основном бедными районами, в которых проживали черные, то на этот раз протестующие пробились в центр Нью-Йорка. Улицы в этом городе контролирует черный пролетариат с присоединившимися к нему белыми анархистскими элементами («Черный блок»).
В ходе протестов происходит заметный сдвиг самой парадигмы общественного сознания влево. Левую риторику используют даже крупные СМИ, вроде CNN, MSNBC.
«Основным требованием является немедленное прекращение жестокости полиции и практики убийств чернокожих. Однако это требование как раз и является ахиллесовой пятой хищнического капитализма. Если его удовлетворить, то рухнет сама система американского капитализма. Потому что в нем по сути объединены требования немедленного прекращения жестокости полиции и практики убийства пролетариата. Иными словами, это требование предполагает конец диктатуры мелкой буржуазии в Америке или конец белому правящему классу Америки», — рассказал Кэмпбелл.
Собеседник издания считает, что сейчас происходит невероятный ранее прогресс именно классового сознания у представителей всех классов. Таким образом, американское общество может прийти к подлинной политической, а, соответственно, мирной революции к моменту президентских выборов 2024 года.
Полностью интервью можно прочитать здесь.