Черный пролетариат — это по сути сейчас единственный пролетариат в Америке, который как никогда ранее ощущает свою силу во время вспыхнувших протестов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал активист афроамериканских движений и лидер Американской коммунистической партии Бартон Кэмпбелл

В США - кризис. Расовые протесты и грабежи + 100 тысяч мёртвых от COVID-19 + 40 миллионов безработных © AP, Wong Maye-E

В ходе протестов происходит заметный сдвиг самой парадигмы общественного сознания влево. Левую риторику используют даже крупные СМИ, вроде CNN, MSNBC.

«Основным требованием является немедленное прекращение жестокости полиции и практики убийств чернокожих. Однако это требование как раз и является ахиллесовой пятой хищнического капитализма. Если его удовлетворить, то рухнет сама система американского капитализма. Потому что в нем по сути объединены требования немедленного прекращения жестокости полиции и практики убийства пролетариата. Иными словами, это требование предполагает конец диктатуры мелкой буржуазии в Америке или конец белому правящему классу Америки», — рассказал Кэмпбелл.

Собеседник издания считает, что сейчас происходит невероятный ранее прогресс именно классового сознания у представителей всех классов. Таким образом, американское общество может прийти к подлинной политической, а, соответственно, мирной революции к моменту президентских выборов 2024 года.

Полностью интервью можно прочитать здесь.