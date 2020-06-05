Раньше этого делать не стоит, но и опоздать нельзя, иначе обыватель решит, что президент слабак и может только прятаться в бункере Белого дома, считает собеседник издания.
Если и это не сработает, то Трамп может решиться на обострение с Китаем или Ираном, хотя для американцев любая война непопулярна.
«Трампу сегодня не хватает фарта и удачи. Когда он шел на выборы в первый раз, все решили, что его поцеловала судьба, что он любимчик Бога и что ему удается все, хотя он не был достаточно готов к этой работе. Сейчас Трампу перестало везти. Ему надо доказать американцам на эмоциональном и интуитивном уровне, что удача снова с ним…Электоральная массовка на интуитивном уровне очень четко просекает, промахнулся ли Акела, или он по-прежнему король-лев. Пока Акела промахивается», — рассказал политолог.
Протесты цветного населения в США вспыхнули после того, как темнокожий афроамериканец Джордж Флойд погиб из-за жестокого обращения с ним белых полицейских в Миннеаполисе.
Полностью интервью можно прочитать здесь.