Уже сейчас многие американцы негодуют, когда протестующие грабят магазины, нападают на прохожих и поджигают машины, поэтому, когда тема справедливости отойдет на второй план, Дональд Трамп может включить жесткие рычаги внутри страны и закручивать гайки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Серенко

Бартон Кэмпбелл: «Конец белому правящему классу». Кто и почему бунтует в США © REUTERS, Brendan Mcdermid

Если и это не сработает, то Трамп может решиться на обострение с Китаем или Ираном, хотя для американцев любая война непопулярна.

«Трампу сегодня не хватает фарта и удачи. Когда он шел на выборы в первый раз, все решили, что его поцеловала судьба, что он любимчик Бога и что ему удается все, хотя он не был достаточно готов к этой работе. Сейчас Трампу перестало везти. Ему надо доказать американцам на эмоциональном и интуитивном уровне, что удача снова с ним…Электоральная массовка на интуитивном уровне очень четко просекает, промахнулся ли Акела, или он по-прежнему король-лев. Пока Акела промахивается», — рассказал политолог.

Протесты цветного населения в США вспыхнули после того, как темнокожий афроамериканец Джордж Флойд погиб из-за жестокого обращения с ним белых полицейских в Миннеаполисе.

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