Протесты, охватившие США после гибели темнокожего Флойда Джорджа от рук полицейских в Миннеаполисе, могут стать ключевым фактором нынешней американской предвыборной кампании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Серенко

Политолог Серенко: Ситуация с протестами в США выгодна и Трампу, и Байдену © предоставлено Андреем Серенко

Однако долго сохранять протестную активность сложно, она рано или поздно пойдет на спад, поэтому Трампу повезло, что революция началась в мае, а не в сентябре или октябре. В таком случае нынешний глава Белого дома проиграл бы выборы.

«Хотя поначалу Трамп действовал довольно неуклюже, у него есть время и возможность, для того чтобы купировать этот процесс и заместить эту некстати свалившуюся беду другими электоральными поводами. Может быть, это будет тема форсированного вывода войск из Афганистана или очередное обострение с Ираном или Китаем. Это традиционный способ, который используется многими политиками, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем на проблемы внешние», — объяснил Андрей Серенко.

Сопернику Трампа Джо Байдену, напротив, не повезло, что цветные бунты вспыхнули именно сейчас. Если бы это случилось осенью, он гарантированно стал бы президентом.

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