Украине грозит борьба за передел собственности между олигархами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института славяноведения РАН Олег Неменский

Саакашвили vs Аваков. Кто станет главой украинского МВД, если Зеленский отправит министра в отставку? © avakov.com Рината Ахметова сначала считали олигархом с Донбасса, но сейчас он таковым уже не является.

«Так что противостояние будет идти не между новыми олигархическими княжествами, а по гораздо более сложной системе раздела сфер влияния в разных областях. Это как раз более опасный сценарий. Какой-то определенной структуры за всем этим не просматривается, то есть той, которая могла бы вылиться в раскол государства. К сожалению, все развивается в худшем сценарии, при котором перестрелки будут идти по нарастающей», — рассказал Олег Неменский.

Ситуацию в стране могут улучшить местные выборы, если придут к власти региональные партии, это может помочь регионам защищаться от негативных веяний со стороны центральной власти. Тогда возможен вариант мягкой федерализации, которая могла бы помочь Украине в сохранении внутреннего спокойствия.

Но если власти удастся продавить на местах победу «Слуги народа», которая очень сильно потеряла свои позиции, то надежды на такую мягкую де-факто федерализацию не оправдаются.

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