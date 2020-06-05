Ряды преступных группировок пополняют участники так называемой АТО в Донбассе, к которым присоединяются склонные к криминалу лица.
Поскольку правительство собирается осуществить большую программу передела собственности в стране, то сейчас все озабочены формированием своих маленьких вооруженных сил, а в случае с олигархами это могут быть действительно целые армии.
«Так что Украина вооружается и готовится к внутреннему противостоянию, которое в основном будет связано с экономическими имущественными вопросами. И как раз важно для власти, чтобы в руководстве органами внутренних дел был опытный и сильный руководитель, который разбирается в ситуации и способен на нее оказывать влияние. Так что значение Авакова только возрастает», — рассказал собеседник издания.
По словам Олега Неменского, на Украине все чаще будут случаться перестрелки между враждующими группировками, так как центральная власть слаба, а на руках у людей много оружия.
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