На Украине будет ухудшаться криминогенная ситуация, поэтому роль главы МВД Арсена Авакова только возрастет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сотрудник Центра украинистики и белорусистики Олег Неменский

Адвокат Монтян: Отребье возвращается с АТО и начинает убивать, так и было задумано на Майдане © Facebook/Таня Монтян

Поскольку правительство собирается осуществить большую программу передела собственности в стране, то сейчас все озабочены формированием своих маленьких вооруженных сил, а в случае с олигархами это могут быть действительно целые армии.

«Так что Украина вооружается и готовится к внутреннему противостоянию, которое в основном будет связано с экономическими имущественными вопросами. И как раз важно для власти, чтобы в руководстве органами внутренних дел был опытный и сильный руководитель, который разбирается в ситуации и способен на нее оказывать влияние. Так что значение Авакова только возрастает», — рассказал собеседник издания.

По словам Олега Неменского, на Украине все чаще будут случаться перестрелки между враждующими группировками, так как центральная власть слаба, а на руках у людей много оружия.

Полностью интервью можно прочитать здесь.