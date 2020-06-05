Прозападная оппозиция в Белоруссии пользуется поддержкой лишь небольшой части общества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сотрудник Центра украинистики и белорусистики Олег Неменский

Обойдутся без Майдана. Эксперты о силе Лукашенко и «украинском сценарии» в Белоруссии © AP, Sergei Grits Александр Лукашенко, или не совсем адекватная оппозиция, считает эксперт.

При этом у значительной части людей, выходящих на протесты, нет своего кандидата, но в то же время они хотят высказаться против действующего президента, потому как хотят перемен.

«Говорить, что в оппозиции есть сильные личности, которых можно рассматривать как реальных конкурентов действующему президенту, не приходится. И этот круг прозападной оппозиции, наверно, потому так терпим властью, что никакой большой опасности для нее не представляет», — рассказал собеседник издания.

Олег Неменский полагает, что у Лукашенко есть все шансы стабильно пережить эти протесты, несмотря на усталость общества от одного и того же лидера.

Полностью интервью можно прочитать здесь.