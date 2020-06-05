Жители Белоруссии стоят перед выбором: или действующий президент Александр Лукашенко, или не совсем адекватная оппозиция, считает эксперт.
При этом у значительной части людей, выходящих на протесты, нет своего кандидата, но в то же время они хотят высказаться против действующего президента, потому как хотят перемен.
«Говорить, что в оппозиции есть сильные личности, которых можно рассматривать как реальных конкурентов действующему президенту, не приходится. И этот круг прозападной оппозиции, наверно, потому так терпим властью, что никакой большой опасности для нее не представляет», — рассказал собеседник издания.
Олег Неменский полагает, что у Лукашенко есть все шансы стабильно пережить эти протесты, несмотря на усталость общества от одного и того же лидера.
Полностью интервью можно прочитать здесь.