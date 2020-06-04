Лукашенко вспомнил слова Цепкало о том, что когда-то тот смог вызвать доверие матери знанием того, сколько поросят рождается от свиноматки.
«Он просто не понимает, что количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависят от свиноматки. Это еще и зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то будут мертворожденные поросята», — заявил Лукашенко.
Ранее белорусский лидер обвинил российских олигархов в финансировании белорусских оппозиционеров, которые недавно вышли на митинги в поддержку альтернативных кандидатов.
Выборы президента в Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко планирует баллотироваться на шестой срок.