Адвокат бывшего президента Украины и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что решение Печерского районного суда Киева о принудительном приводе экс-главы государства на допрос было принято с нарушением законодательства. Об этом 4 июня он написал в своем Facebook

Украина.ру на Youtube Украинский академик предрек сложные времена для украинцев — видео