«В сети — очередная волна новостей об очередном решении Печерского суда о приводе свидетеля Петра Порошенко в ГБР. Мало им незаконного обыска, мало позорного штурма музея. В который раз нагло нарушен закон», — написал Головань.
Он также отметил, что в соответствии со статьей 482-2 уголовно-процессуального кодекса Украины подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата. Порошенко, по его словам, о судебном заседании не информировали и к участию в нем не приглашали.