Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что белорусских оппозиционеров финансируют российские олигархи. Так он прокомментировал происходящие по всей стране акции протеста, передает «Белта» в четверг, 4 июня

Трое против Лукашенко. Непредсказуемость выборов президента Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк заявил, что нового протестного движения в Белоруссии не появилось, а недовольные граждане есть всегда.

«Но они не хотят себя связывать с радикальной оппозицией, которая всегда воевала с нами на площадях. А не получилось. На Комаровке развернули "бел-чырвона-белы" (бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. — Ред.) и европейский флаг. И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси», — сказал Лукашенко.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Александр Лукашенко планирует баллотироваться на шестой срок. По всей стране прокатилась волна митингов в поддержку альтернативных кандидатов.