Посол Украины в Бразилии Ростислав Троненко утверждает, что появление украинских флагов на митинге в поддержку президента Жаира Болсанару является частью операции, которую якобы Россия проводит по дискредитации Украины. Об этом 4 июня сообщает Укринформ

«По мнению бразильцев, последние события свидетельствуют о проведении Россией операции по дискредитации Украины в соответствии со всеми канонами гибридной войны. Об этом свидетельствуют также печально известные штампы о роли ОУН, УПА*, Степана Бандеры и другие. Проходит время, а лекала советско-российской пропаганды об "украинском буржуазном национализме" остаются прежними», — отметил посол. «Украинизация Бразилии»: как в Сан-Паулу дрались из-за украинских флагов и при чём здесь Майдан © AFP, NELSON ALMEIDA

По его убеждению, руководству России якобы не нравятся хорошие отношения, сложившиеся между президентами Украины и Бразилии после личной встречи в Токио в октябре прошлого года. Также речь якобы идет о достигнутых договоренностях по конкретному наполнению украинского стратегического партнерства.

Отмечается, что на позапрошлой и прошлой неделях в центре Сан-Паулу, где наибольшее в стране количество инфицированных COVID-19 и летальных случаев, проходили манифестации в поддержку президента Болсанару.

«Появление красно-черного флага с белым украинским трезубцем вызвало безосновательные обвинения в "использовании проправительственными демонстрантами символики национального освободительного движения "Правый сектор"*, который наследует идеи ОУН-УПА и пропагандирует неонацизм". Позже эти месседжи поддержали левые радикальные СМИ, недовольные политикой президента", — рассказал Троненко.

*Деятельность организации запрещена в РФ