На Украине очередной виток героизации «киборгов»: участников боев в Донецком аэропорту стали героями комикса в стиле Marvel. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил Telegram-канал Украина.ру

«После себя "киборги" оставили развалины заминированные участки и тому подобные атрибуты временного пребывания оккупантов… На Украине из них, разумеется, лепят былинных героев. На этот раз, при помощи комиксов. "Киборги" в них, понятное дело, благородные и отважные. Местные жители (да-да, мельком и они показаны) — уродливые вырожденцы, иногда с топорами и, чтобы уж точно не было сомнений, в футболках с надписями вроде "Я говорю по-русски"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в комиксе «киборги» уничтожают православные храмы, что имело место и в реальной жизни — украинские военные оставили руины на месте Иверского монастыря.