Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объяснил, почему правоохранительная система страны не может считаться нездоровой даже после изнасилования полицейскими женщины в одном из участков Кагарлыка Киевской области. Его цитирует 4 июня inshe.tv со ссылкой на пресс-службу МВД

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