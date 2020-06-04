«К сожалению, случаи пыток и бесчеловечного обращения существуют в полиции любой страны мира. Однако признаком здоровья системы является реагирование на такие случаи, принятие мер для наказания виновных в полной мере закона. МВД активно поддерживает политику абсолютного неприятия нарушений прав человека», — сказал Аваков во время координационного совещания по пресечению случаев преступлений со стороны правоохранительных органов и случаев пыток.
Министр анонсировал появление на Украине системы круглосуточного контроля за действиями полиции Сustody Records.
«Механизм — онлайн-регистрация задержанных лиц во всех подразделениях полиции, начиная с момента фактического задержания лица, подачи жалоб и других механизмов контроля за действиями должностных лиц в режиме 24/7», — добавил он.