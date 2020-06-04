По его словам, в случае поддержки фракции Рада может проголосовать за его назначение 5 июня. Депутат подтвердил, что во фракции монобольшинства возникли вопросы относительно кандидата на пост министра.
«Ведется дискуссия во фракции по его кандидатуре, мы увидели, что нет 100% поддержки у фракции, поэтому не вынесли на голосование. Я думаю, что мы до завтра определимся. Если до завтра будет позиция поддержки, то будем завтра голосовать. Если нет, то уже будем проводить более тщательные консультации на следующей неделе», — сказал Корниенко.