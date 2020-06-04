Депутаты фракции «Слуги народа» задались вопросами, на которые пока не получили ответов, касаемо кандидатуры Романа Абрамовского, которого предложили назначить министром экологии. Об этом 4 июня рассказал первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает «РБК-Украина»

Помощник создателя донецкого «Оплота» может стать министром на Украине — СМИ © скриншот с видео "5 канал"

«Ведется дискуссия во фракции по его кандидатуре, мы увидели, что нет 100% поддержки у фракции, поэтому не вынесли на голосование. Я думаю, что мы до завтра определимся. Если до завтра будет позиция поддержки, то будем завтра голосовать. Если нет, то уже будем проводить более тщательные консультации на следующей неделе», — сказал Корниенко.