«США долгое время были партнером ВОЗ, и я много видел поддержки американского народа и как спасали жизни людей. Поэтому, действительно, вызывает озабоченность текущая ситуация, потому что сокращение финансирования повредит многим людям, это и программа вакцинации от туберкулеза и других заболеваний. Поэтому в этом смысле мы надеемся, что это сотрудничество продолжится», — заявил он.
Клюге также поблагодарил Россию и другие страны ВОЗ, которые на последней Всемирной ассамблее здравоохранения выразили поддержку мандату организации.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация якобы отказалась проводить требуемые реформы.
Трамп сказал, что США перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения.
Ранее он обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.