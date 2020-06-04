Сокращение финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во стороны Вашингтона вызывает озабоченность, заявил директор регионального офиса организации в Европе Ханс Клюге, пишет РИА Новости 4 июня.

«США долгое время были партнером ВОЗ, и я много видел поддержки американского народа и как спасали жизни людей. Поэтому, действительно, вызывает озабоченность текущая ситуация, потому что сокращение финансирования повредит многим людям, это и программа вакцинации от туберкулеза и других заболеваний. Поэтому в этом смысле мы надеемся, что это сотрудничество продолжится», — заявил он.

Разрыв отношений США с ВОЗ — «неуклюжий шаг» в предвыборной кампании Трампа — Слуцкий © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация якобы отказалась проводить требуемые реформы.

Трамп сказал, что США перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения.

Ранее он обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.