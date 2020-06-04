Великобритания грозится изменить иммиграционное законодательство и выдать британские паспорта около 3 млн жителям Гонконга, если власти Китая примут закон о национальной безопасности автономии. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает Русская служба BBC в четверг, 4 июня

«Многие жители Гонконга опасаются, что их образ жизни, который Китай обязался сохранить, ныне оказался под угрозой. Если Китай своими действиями продемонстрирует, что эти страхи обоснованы, Британия не сможет просто пожать плечами и отойти в сторону. Мы выполним свой долг и предложим [гонконгцам] альтернативу», — заявил Джонсон.

В ответ на заявление британских властей министерство иностранных дел Китая обвинило Лондон в «грубом вмешательстве» во внутренние дела Гонконга.

«Мы призываем Британию отойти от трясины колониального мышления времен холодной войны, а также признать и уважать тот факт, что Гонконг вернулся в состав Китая», — сказал представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь.

В 1997 году Лондон передал Пекину контроль на Гонконгом, который до этого был британской колониальной территорией.

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В случае, если законодательство все же будет изменено, срок пребывания может увеличиться до года и гонконгцы смогут получить возможность работать на территории Великобритании.

Отмечается, что заморские паспорта уже имеют около 350 тыс. гонконгцев, и еще 2,6 млн могут их получить. Всего население Гонконга составляет чуть менее 7,5 миллиона человек.

Недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников вызвало рассмотрение Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) законопроекта под названием «Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг». Разработанный специально для автономии документ запрещает подрывную и сепаратистскую деятельность, а также любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, терроризм и вмешательство извне.