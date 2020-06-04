При обыске на даче у матери задержанного белорусского блогера Сергея Тихановского обнаружены 900 тысяч долларов и радиостанции. Об этом в четверг, 4 июня, сообщила пресс-служба МВД Республики, передает РИА Новости

«Третьего июня проводился обыск в установленном порядке в дачном доме, собственником которого является мать задержанного Тихановского. С санкции прокуратуры, в присутствии понятых и матери Тихановского обнаружены радиостанции, финансово-хозяйственные документы, печати субъекта хозяйствования, машинка для счёта денег и сами деньги — 900 тысяч долларов», — говорится в сообщении.

Обойдутся без Майдана. Эксперты о силе Лукашенко и «украинском сценарии» в Белоруссии © AP, Sergei Grits Светланы Тихановской — жены блогера Тихановского. В ходе акции был задержан он и около 10 его сторонников. Как сообщили в МВД, участников акции задержали за применение насилия в отношении сотрудников полиции.

Белорусские правозащитники считают Тихановского политическим заключенным и требуют его освобождения.