«Третьего июня проводился обыск в установленном порядке в дачном доме, собственником которого является мать задержанного Тихановского. С санкции прокуратуры, в присутствии понятых и матери Тихановского обнаружены радиостанции, финансово-хозяйственные документы, печати субъекта хозяйствования, машинка для счёта денег и сами деньги — 900 тысяч долларов», — говорится в сообщении.
В конце мая в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской — жены блогера Тихановского. В ходе акции был задержан он и около 10 его сторонников. Как сообщили в МВД, участников акции задержали за применение насилия в отношении сотрудников полиции.
Белорусские правозащитники считают Тихановского политическим заключенным и требуют его освобождения.